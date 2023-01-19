19 січня українці святкують Водохреще – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу. Попри численні дебати щодо походження традиції пірнання в ополонку, поблизу водойм Києва нині людно. Зокрема, й у столичному Гідропарку традиційно відбуваються масові купання на Водохреща.

#Букви зібрали світлини для читачів.

Гідропарк, пляж біля Венеціанського мосту – одне з найпопулярніших місць для Водохресних купань.

Цього року бажаючих пірнути – набагато менше, ніж торік. Одна з причин – станція метро “Гідропарк” так і не відкрилася з початку повномасштабної війни.

Людей небагато, але потік безперервний – ті, що скупались, йдуть, і відразу приходять інші.

















У Гідропарку влаштували Водохресні купання – фоторепортаж // 12 фото

Льоду немає, сьогодні у Києві +10, проте поряд з водою все одно прохолодно.

В іншому усе ніби, як завжди, атмосфера на пляжі дуже позитивна – люди тішаться, фотографуються.





У Гідропарку влаштували Водохресні купання – фоторепортаж // 12 фото

Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем.

У Біблії мовиться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.

Раніше міська влада Києва напередодні Водохреща нагадала про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просила утриматися від проведення масових зібрань та заходів.

У Православній церкві України пояснювали, що купання на Водохреща не має нічого спільного з “очищенням від гріхів”, а також не пов’язане з українськими традиціями.

Також зазначалося, що ані етнографи, ані історики ще до середини XX століття не фіксували нібито “традиційних” масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього.

Проте, за словами етнолога та кандидата історичних наук Юрія Пуківського, головна подія Водохреща – це водосвяття на річці або озері. Зазначається, що напередодні свята на водоймах вирізали ополонку у формі хреста. Зокрема, на Закарпатті вірили, що такий проріз і навіть місце довкола нього “має чудодійну силу”.