#Букви зібрали світлини для читачів.
Гідропарк, пляж біля Венеціанського мосту – одне з найпопулярніших місць для Водохресних купань.
Цього року бажаючих пірнути – набагато менше, ніж торік. Одна з причин – станція метро “Гідропарк” так і не відкрилася з початку повномасштабної війни.
Людей небагато, але потік безперервний – ті, що скупались, йдуть, і відразу приходять інші.
У Гідропарку влаштували Водохресні купання – фоторепортаж // 12 фото
Льоду немає, сьогодні у Києві +10, проте поряд з водою все одно прохолодно.
В іншому усе ніби, як завжди, атмосфера на пляжі дуже позитивна – люди тішаться, фотографуються.
У Гідропарку влаштували Водохресні купання – фоторепортаж // 12 фото
Історія виникнення свята сягає корінням в далеке минуле, коли відбулося хрещення Ісуса Христа в річці Йордан Іваном Хрестителем.
У Біблії мовиться про те, що в момент хрещення на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба, і одночасно голос з небес проголосив про те, що Ісус – Син Божий. Саме тому Водохреще називають також святом Богоявлення.
Раніше міська влада Києва напередодні Водохреща нагадала про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просила утриматися від проведення масових зібрань та заходів.
У Православній церкві України пояснювали, що купання на Водохреща не має нічого спільного з “очищенням від гріхів”, а також не пов’язане з українськими традиціями.
Також зазначалося, що ані етнографи, ані історики ще до середини XX століття не фіксували нібито “традиційних” масових пірнань українців у крижану воду з нагоди свята Хрещення Господнього.
Проте, за словами етнолога та кандидата історичних наук Юрія Пуківського, головна подія Водохреща – це водосвяття на річці або озері. Зазначається, що напередодні свята на водоймах вирізали ополонку у формі хреста. Зокрема, на Закарпатті вірили, що такий проріз і навіть місце довкола нього “має чудодійну силу”.
- 19 січня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній провів друге богослужіння в Успенському соборі Києво-Печерської лаври з нагоди свята Хрещення Господнього богоявлення.