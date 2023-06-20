Джерело: Reuters.

Міжнародний центр комплексного гірського розвитку (ICIMOD) надав оцінку у своєму звіті, що ґрунтується на даних, отриманих до грудня 2022 року. Раніше вчені сумнівалися, чи дійсно можуть розтанути льодовики в Гімалаях, але коли США у 2019 році оприлюднили супутникові знімки льодовиків регіону, зроблені ще в 1970 році, у них з’явилася наукова база для досліджень. Гірська система Гімалаї простягається на 3 500 км, проходячи через території Китаю, Індії, Непалу, Бутану та Пакистану.

Фахівці виявили, що в регіоні танення льоду прискорюється. Протягом 2010-х років льодовики втрачали об’єм на 65% швидше, ніж у попередньому десятилітті. Льодовики в усьому регіоні втратять від 30% до 50%, якщо температура підвищиться на 1,5°C. При потеплінні на 3°C льодовики у Східних Гімалаях, включно Непалом і Бутаном, втратять до 75% свого льоду, а якщо на 4°C — до 80%.

Ймовірно, що потік води у 12 річкових басейнах регіону досягне піку до середини століття. Після цього настане дефіцит, який матиме наслідки для більш ніж 1,6 мільярда людей. У тому регіоні багато високогірних громад використовують льодовикову воду та талий сніг для зрошення земель.

“Хоча може здатися, що у нас буде більше води, тому що льодовики тануть швидше… здебільшого це відбуватиметься у вигляді повеней, а не стабільного потоку”, — зазначили у досліджені.

Також танення становить небезпеку для громад, розташованих нижче за течією. Оскільки, коли стічні води збираються в мілководних озерах, вони переповнюються і виходять з берегів. У результаті потік води спрямований вниз гірськими долинами.

Ще у регіоні нестабільно випадає сніг і загалом його стало менше, що призводить до збільшення смертності яків. Тварини влітку йдуть на вищі пасовища і, за умови, що сніг випадає занадто рано вони не мають трави для випасу.

Наприклад, у Китаї вже працюють над збільшенням запасів води в країні. У Пакистані встановлюють системи раннього попередження про повені, спричинені проривом льодовикових озер.