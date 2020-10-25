На місцевих виборах у Хмельницькій області голова виборчої комісії прийшов на робоче місце п’яним — в його крові було 2,8 проміле алкоголю.

Про це повідомляє пресслужба поліції Хмельницької області.

До виборчої комісії приїхала поліція, освідування показало 2,8 проміле алкоголю в крові голови комісії.

За перебування на роботі в нетверезому стані на нього склали адміністративний протокол по статті 179 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.