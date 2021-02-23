Про це повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції Хмельницької області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 лютого о 18:35 годині в селі Писарівка на території колишнього Волочиського району Хмельницької області. Водій автомобіля, скоївши наїзд на 50-річну жінку, яка від отриманих травм загинула, зник із місця пригоди.

На території області був оголошений спеціальний план – і за 40 хвилин підозрюваного у смертельній ДТП розшукали та затримали у сусідньому селищі.

Ним виявився 24-річний працівник поліції, який, керуючи власним автомобілем “Опель”, скоїв наїзд на загиблу, яка йшла по узбіччю в попутному напрямку.

Правоохоронця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу, наразі перебуває під вартою.

“Вже колишній поліцейський був п’яний. Вже колишній – бо я принциповий в цих питаннях. Він звільнений з органів поліції. Всі зібрані матеріали ми передаємо в ДБР. На жаль, такі ганебні ситуації у багатотисячному поліцейському колективі трапляються. Але ми без жалю відразу прощаємося із тими, хто замість захищати сам порушує закон”, – зазначив голова Національної поліції України Ігор Клименко.