У дитячому таборі "Чайка", який підпорядковується Хмельницькій міській раді, під час освітньо-виховного процесу дітям вмикали радянські пісні та репертуар російських артистів, заборонених в Україні.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Відео, на якому можна почути пісню “День победы”, відзняла та опублікувала пластунка Леся Іващенко.

За словами пластунки, на восьмому році війни з Росією так готуються до чергової активності в таборі “Чайка”.

За словами Лесі Іващенко, тиждень намагались порозумітись з працівниками табору в особі “головної піонервожатої”, інших вожатих і місцевого ді-джея, яких “просили не вмикати на увесь табір Басту, Моргенштерна та ще купу російських виконавців, значна частина яких є персонами нон-ґрата в Україні”.

Пластунка зазначила, що до них “на розборки»” прийшов незрозумілий чоловік зі словами: “А чого це ви мою вожату ображаєте? Ану давай відійдемо поговоримо!”.

А далі знову ввімкнули “Катюшу” та “День победы”.

В коментарі “Суспільному” директорка міського департаменту освіти та науки Надія Балабуст заявила, що через порушення норм законодавства чотирьох працівників позаміського дитячого закладу було звільнено.

Директор дитячого табору “Чайка” Антон Белінський прокоментував інцидент наступним чином: “Мені повідомили, що мала бути концертна програма, постановка “Повернення солдата додому”, це про події Другої Вітчизняної війни, тому була використана ця музика, ця пісня. Але, всі відео, всі постановки, які готують діти, вони перевіряються нашим культорганізатором, старшим вихователем, тобто вони мали перевірятися, і якщо ця пісня чи постановка не відповідають, будемо так казати нормам, то ця сценка відміняється, замінюється пісня чи вся постановка. Я можу відповідально заявити, що Монгерштерна я заборонив ще на першій зміні, коли почув, що його включали на дискотеці. А “Катюші” я тут, скільки працюю, то жодного разу не чув”.

Директор запевняє, що наразі змінили музичний репертуар.