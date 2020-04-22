У відомого білоруського хокеїста, колишнього гравця мінського "Динамо" і збірної країни Дмитра Мелешка, який також виступає за команду президента Олександра Лукашенка, діагностували коронавірус.

Про це повідомляє “Радыё Свабода”.

Останній аматорський матч, в якому брали участь Мелешко та Лукашенко, відбувся 11 квітня.

“Була гра, більше ніяких контактів (з президентом, – ред.) у нас не було. У суботу я грав. Я не знаю, коли захворів”, – сказав Мелешко.

“Я спокійний щодо цього. Але зчинився такий переполох. Журналісти телефонують, не питають про моє здоров’я, не хочуть бажати мені добра, їм цікава якась інформація, аби щось написати. Вони просто хотіли “гарячих” новин”, – сказав Дмитро Мелешко.

Дружина Мелешка і його діти також здали аналізи на коронавірус і зараз очікують на результати.

У Білорусі зареєстровано 6723 випадки захворювання на коронавірус. 55 пацієнтів, які дали позитивний результат на Covid-19, померли. 577 пацієнтів одужали.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив проти носіння масок дітьми в школах, назвавши це “неймовірною дурістю”.