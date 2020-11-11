Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.
Відомо, що разом із Нещеретом склад молодіжної збірної покинули гравці “Маріуполя” – півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан. Вони також отримали позитивний результат тестування.
Гравці не зможуть взяти участь у вирішальних матчах відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).
До слова, раніше коронавірус підтвердили у голкіперів “Динамо” Георгія Бущана та Дениса Бойка. Наступний поєдинок киян запланований на 21 листопада. Ймовірно, воротарі одужають до цього матчу.
Всього 14 гравців “Динамо” інфіковані коронавірусом.
- Форвард “Ювентуса” Кріштіану Роналду отримав негативний тест на коронавірус COVID-19. Португалець лікувався 19 днів.
- Президент Міжнародної федерації футболу (FIFA) Джанні Інфантіно заразився коронавірусом COVID-19.