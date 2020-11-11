Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет покинув розташування молодіжної збірної U-21 через позитивний результат тесту на коронавірус. Загалом це третій голкіпер клубу, який захворів на коронавірус.

Про це повідомили у пресслужбі Української асоціації футболу.

Відомо, що разом із Нещеретом склад молодіжної збірної покинули гравці “Маріуполя” – півзахисник Артем Бондаренко та нападник Данило Сікан. Вони також отримали позитивний результат тестування.

Гравці не зможуть взяти участь у вирішальних матчах відбірного турніру Євро-2021 (U-21) – проти команд Мальти (13 листопада) та Північної Ірландії (17 листопада).

До слова, раніше коронавірус підтвердили у голкіперів “Динамо” Георгія Бущана та Дениса Бойка. Наступний поєдинок киян запланований на 21 листопада. Ймовірно, воротарі одужають до цього матчу.

Всього 14 гравців “Динамо” інфіковані коронавірусом.