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У «Голосі» заявили про звільнення Железняка з посади голови фракції, але він заперечує

“Голос” проголосував за звільнення з посади керівника фракції Ярослава Железняка. Тимчасово цю посаду обійме заступник керівника фракції - кіборг Роман Костенко.

Понеділок, 12 липня 2021, 20:00

Про це у Facebook повідомила нардепка партії Олександра Устінова.

Рішення ухвалили на засіданні фракції. За звільнення Железняка проголосували 11 народних депутатів, або більшість представників фракції у Верховній Раді. 

Лист з відповідним рішенням надіслали спікеру парламенту Дмитру Разумкову.

Устінова нагадала, що кілька місяців члени фракції “Голос” вимагали звільнення керівництва партії та фракції, а 10 народних депутатів заявили про створення окремого об’єднання “Справедливість”. 

“Народні депутати звинуватили керівництво партії Кіру Рудик в узурпації влади та корупційних договірняках, а керівника фракції Ярослава Железняка в тому, що не виконує свої обов’язки голови фракції та 5 місяців поспіль відмовляється скликати засідання фракції, як цього вимагає закон та внутрішні положення роботи фракції. Перед цим через керівництво партії з неї пішов один з її засновників і лідерів Сергій Притула”, – заявила Устінова.

Роман Костенко –  кіборг, який обороняв Донецький аеропорт, позивний “Грім”. У 2014 році п’ятий Президента Петро Порошенко нагородив його орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Рішення фракції вже прокоментував її колишній очільник Ярослав Железняк. Він закликав сприймати заяву про його звільнення як таку, що відповідає дійсності.

“З подивом дізнався, що колеги з так званої “Справедливості” щось там собі вигадали та заявляють про кадрові зміни у фракції “Голос”. Нагадаю, що згідно з положенням про фракцію “Голос” таке рішення приймається 14 голосами… Тому заяви колег прошу не сприймати як такі, що відповідають дійсності”, – заявив Железняк.

Приблизно такого ж змісту заяву опублікувала партія “Голос” у Facebook.

“Партія “Голос” заявляє, що інформація про нібито звільнення Ярослава Железняка з посади голови фракції “Голосу” у Верховній Раді не відповідає дійсності… Закликаємо колег утриматися від провокацій та розповсюдження завідомо неправдивої інформації”, – йдеться у заяві.

Розкол в “Голосі”

29 серпня 2019 року у парламенті була створена фракція “Голос”. Фракцію очолив тодішній голова партії “Голос”, співак Святослав Вакарчук. У березні 2020 року Святослав Вакарчук залишив посаду керівника партії “Голос”. Партію очолила депутатка Кіра Рудик. У червні Вакарчук оголосив про складання депутатських повноважень. 

В березні 2021 року нардеп від “Голосу” Ярослав Юрчишин заявив, що йому нібито зробили попередження про виключення з партії. Однак пресслужба “Голосу” заперечила виключення Юрчишина.

Згодом в інтерв’ю #Буквам Юрчишин заявив, що в партії підозрюють тісну співпрацю керівництва з Офісом президента  і звинуватив голову партії Кіру Рудик в узурпації влади.

29 березня 10 з 20 народних депутатів парламентської фракції “Голосу” виступили із заявою, у якій розкритикували дії очільників партії за “відхід від демократичних та антиолігархічних принципів” та запропонували зміну керівництва та статуту.

26 квітня член партії та кандидат в мери Києва від політсили Сергій Притула заявив, що бачить себе очільником “Голосу”. Рудик розкритикувала його за цю заяву. Вона акцентувала, що це важка робота, а не “виступи в клубах”.

Теги: звільнення, партія Голос, Ярослав Железняк

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