16 грудня російські окупанти завдали нового масованого ракетного удару по Україні. Вибухи пролунали вже у трьох районах Києва.

Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.

За його даними, вибух пролунали у Голосіївському районі Києва.

Мер закликав мешканців Києва залишатись в укриттях, адже ракетна атака на столицю триває.

Варто зауважити, що раніше у Києві вибухи пролунали у Деснянському та Дніпровському районах.