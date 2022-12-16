Про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко.
За його даними, вибух пролунали у Голосіївському районі Києва.
Мер закликав мешканців Києва залишатись в укриттях, адже ракетна атака на столицю триває.
Варто зауважити, що раніше у Києві вибухи пролунали у Деснянському та Дніпровському районах.
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