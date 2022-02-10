Про це повідомляє Іван Корчок на своїй сторінці у Facebook.
“Сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті та по-третє, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись і без цього “позитивного” повідомлення”, — написав він.
Зазначимо, що міністри закордонних справ Словаччини, Австрії та Чехії Іван Корчок, Александер Шалленберг та Яна Ліпавський відвідували Україну 7 лютого. Під час візиту міністри висловили підтримку Україні та наголосили, що наша безпека невіддільна від безпеки Європи.
Дипломати відвідали КПВВ “Станиця Луганська”. Міністр МЗС Словаччини підписав із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спільну Декларацію про європейську перспективу України.
Раніше після зустрічі із Зеленським на коронавірус захворів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. До цього президент України зустрічався із речником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якого виявили COVID-19 напередодні візиту турецького лідера.
- Нагадаємо, журналіст видання “Дзеркало Тижня” Олександр Хребет написав, що президент Володимир Зеленський зустрівся із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом після того, як бачився із захворілим на коронавірус главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком.
- Також члени комітету з закордонних справ Сенату США розглядають можливість накласти проти Росії санкції за здійснення кібератаки проти нашої країни. Такі обмежувальні заходи займатимуть перше місце в списку дій, спрямованих проти режиму Володимира Путіна, навіть до вторгнення в Україну.
- Зокрема під час затвердження оборонної угоди зі США у парламенті Словаччині депутат націоналістичної партії “Наша Словаччина” Андрей Медвецький облив водою прапор України.