Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок після візиту в Україну захворів на COVID-19. Політик зустрічався із президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Денисом Шмигалем 7 лютого.

Про це повідомляє Іван Корчок на своїй сторінці у Facebook.

“Сьогодні дуже позитивні новини. Спочатку Петра Влхова, потім голосування в парламенті та по-третє, на жаль, результат тесту на COVID — позитивний. Я міг би обійтись і без цього “позитивного” повідомлення”, — написав він.

Зазначимо, що міністри закордонних справ Словаччини, Австрії та Чехії Іван Корчок, Александер Шалленберг та Яна Ліпавський відвідували Україну 7 лютого. Під час візиту міністри висловили підтримку Україні та наголосили, що наша безпека невіддільна від безпеки Європи.

Дипломати відвідали КПВВ “Станиця Луганська”. Міністр МЗС Словаччини підписав із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем спільну Декларацію про європейську перспективу України.

Раніше після зустрічі із Зеленським на коронавірус захворів президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. До цього президент України зустрічався із речником Офісу Президента Андрієм Єрмаком, в якого виявили COVID-19 напередодні візиту турецького лідера.