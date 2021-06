Про це розповідає міжнародне агентство Reuters.

Робота планують задіяти в сфері охорони здоров’я. Призначення Грейс – взаємодія з людьми похилого віку і тими, хто ізольований через пандемію коронавірусу COVID-19.

Грейс має азійські риси обличчя і каштанове волосся, одягнена в блакитну уніформу медсестри. На грудях у неї є тепловізор, який вимірює температуру пацієнта.

Робот використовує штучний інтелект для діагностики пацієнта, вміє розмовляти англійською та знає діалекти китайської.

Грейс може імітувати роботу більш ніж 48 основних лицьових м’язів.

“Я можу відвідувати людей і робити їхній день яскравішим за допомогою соціальної стимуляції. А також я можу проводити терапевтичні бесіди, брати біологічні показники та допомагати медичним працівникам”, – каже Грейс.

The Hong Kong team behind celebrity humanoid robot Sophia is launching a new prototype, Grace, targeted at the healthcare market and designed to interact with the elderly and those isolated by the health crisis https://t.co/QmICTl23RS pic.twitter.com/TUS5HWBUJG

— Reuters (@Reuters) June 9, 2021