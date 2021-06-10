Команда учених із Гонконгу, яка створила знаменитого робота-гуманоїда Софію, представила свою нову розробку: робота-медсестру Грейс.

Про це розповідає міжнародне агентство Reuters.

Робота планують задіяти в сфері охорони здоров’я. Призначення Грейс – взаємодія з людьми похилого віку і тими, хто ізольований через пандемію коронавірусу COVID-19.

Грейс має азійські риси обличчя і каштанове волосся, одягнена в блакитну уніформу медсестри. На грудях у неї є тепловізор, який вимірює температуру пацієнта.

Робот використовує штучний інтелект для діагностики пацієнта, вміє розмовляти англійською та знає діалекти китайської.

Грейс може імітувати роботу більш ніж 48 основних лицьових м’язів.

“Я можу відвідувати людей і робити їхній день яскравішим за допомогою соціальної стимуляції. А також я можу проводити терапевтичні бесіди, брати біологічні показники та допомагати медичним працівникам”, – каже Грейс.

The Hong Kong team behind celebrity humanoid robot Sophia is launching a new prototype, Grace, targeted at the healthcare market and designed to interact with the elderly and those isolated by the health crisis https://t.co/QmICTl23RS pic.twitter.com/TUS5HWBUJG — Reuters (@Reuters) June 9, 2021

За словами Девіда Хенсона, засновника компанії Hanson Robotics, котра створила обох роботів, схожість Грейс із медичним працівником і здатність до соціальної взаємодії спрямовані на полегшення навантаження на медперсонал під час пандемії COVID-19.

“Людська зовнішність сприяє довірі і природній взаємодії, тому що ми запрограмовані на спілкування віч-на-віч”, – пояснив Хенсон.

Масове виробництво бета-версії Грейс планують розпочати до серпня цього року.

Наступного ж року робота планують застосовувати у Гонконзі, на материковому Китаї, в Японії і Південній Кореї.

Як зазначив Хенсон, вартість таких роботів, яку зараз можна порівняти з цінами на елітні автомобілі, знизиться, коли компанія вироблятиме десятки або сотні тисяч одиниць.

Як пояснила в коментарі Reuters професорка Гавайського університету Кім Мін-Сун, глобальний вплив коронавірусу спровокував термінову потребу в таких роботах-гуманоїдах.

За словами вченої багато людей, застрягши вдома під час локдауну, страждають від негативних думок, котрі впливають на їхній психічний стан.

“Якщо вони зможуть отримати допомогу через застосування цих соціальних роботів у приватній обстановці, безумовно, це матиме позитивний вплив на суспільство”, – вважає Кім Мін-Сун.