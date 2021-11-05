У національному парку Рокі-Маунтін, що у штаті Колорадо, знайшли рештки чоловіка, який зник там під час сходження на гору ще у 1983 році.

Про це повідомило американське інформаційне агентство The Associated Press.

27-річний німецький альпініст Руді Модер почав сходження горами Колорадо 19 лютого 1983 року.

За 6 днів про зникнення Модера повідомив його друг, і наступного дня рятувальники почали його шукати, та через 30-сантиметровий шар снігу знайти слід альпініста не вдалося.

За чотири дні вдалося знайти лише деякі особисті речі Модера: спальний мішок, схованку з їжею та ще деяке спорядження.

У серпні 2020 року один із туристів знайшов людські рештки. Але для підтвердження особи треба було знайти ще якісь речі альпініста, а зробити це завадили лісові пожежі, адже рятувальники були змушені зосередитися на їхньому гасінні.

Влітку цього року місце зникнення Модера все-таки вдалося оглянути ще раз. Так, там знайшли лижі, палиці, черевики та ще деякі речі, які, як вважають, належать Модеру.

Стоматологічний аналіз не допоміг підтвердити, кому належать знайдені рештки, але посадовці вважають, що вони належать саме Модеру. Тому справу вважають закритою.