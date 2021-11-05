У національному парку Рокі-Маунтін, що у штаті Колорадо, знайшли рештки чоловіка, який зник там під час альпінізму ще у 1983 році.

Про це повідомила американська інформаційна агенція Associated Press.

Німецький альпініст 27-річний Руді Модер почав сходження горами Колорадо 19 лютого 1983 року.

За 6 днів його друг повідомив про зникнення Модера і наступного дня рятувальники почали його шукати, однак через 30-сантиметровий шар снігу знайти слід альпініста не вдалося.

За чотири дні відшукали лише деякі особисті речі Модера: спальний мішок, схованку з їжею та ще деяке спорядження.

У серпні 2020 року один із туристів знайшов людські останки. Однак для підтвердження особи треба було знайти ще якісь речі альпініста, а зробити це завадили лісові пожежі. Оскільки рятувальники були змушені зосередитися на їхньому гасінні.

Влітку цього року місце зникнення Модера все-таки вдалося оглянути ще раз. Так, там знайшли лижі, палки, черевики та ще деякі речі, які, як вважають, належать Модеру.

Стоматологічний аналіз не допоміг підтвердити особистість знайдених останків, але посадовці вважають, що вони належать саме Модеру. Тому справу вважають закритою.