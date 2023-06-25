У пустелі Маунт Болді на півдні Каліфорнії, гірській місцевості, туристи знайшли людські останки. 13 січня повідомлялося, що приблизно у тому районі зник британський кіноактор Джуліан Сендз, який вирушив у похід наодинці в районі Болді-Боул у горах Сан-Габріель.

Джерело: Reuters.

Туристи повідомили про виявлення тіла близько 10 ранку у суботу. Останки вже доставлено в офіс коронера для ідентифікації.

13 січня британський актор пішов у похід у гори, розташовані за приблизно 80 кілометрів на північний схід від Лос-Анджелеса. Коли стало відомо про його зникнення — у тому районі негайно розпочали пошуки. Через день довелося вивести наземні групи через ризик сходження лавини та погані умови траси.

Болді-Боул, велика похила ділянка під гребнем гірськолижного району Маунт-Болді, — популярне місце для лижників, альпіністів і туристів. Актор вважався досвідченим туристом.

Довідка. Джуліан Сендз народився в Англії. Він переїхав до Каліфорнії у 1980-х роках, аби продовжити голлівудську кар’єру після успіху фільму 1985 року “Кімната з краєвидом”. У ньому він зіграв головну роль разом із Геленою Бонем Картер.

Також актор відомий роллю сина Сатани в надприродному трилері 1989 року “Чорнокнижник” і його продовженні “Чорнокнижник: Армагеддон”. Ще він виконував ролі другого плану у фільмах “Поля смерті”, “Арахнофобія” та “Залишаючи Лас-Вегас”.

Востаннє актор виконав роль Гарбоса у чесько-словацько-українському фільмі чеського режисера Вацлава Маргула “Розфарбований птах” — екранізації роману польсько-американського письменника Єжи Косинського. Фільм став номінантом на Оскар у 2019 році від представника Чехії.