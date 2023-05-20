Сьогодні, 20 травня, у швейцарських горах біля кордону із Францією розбився літак із туристами. Внаслідок авіакатастрофи є загиблі.

Джерело: швейцарський телеканал RTN.

ЗМІ зазначають, що літак розбився у горах в районі Ле-Пон-де-Мартель у кантоні Невшатель поруч із французьким кордоном у суботу вранці близько 10:20 за місцевим часом.

За словами представник кантональної поліції у коментарі RTN, кілька людей загинули.

Водночас невідомо скільки пасажирів загалом було на літаку. Зараз на місці падіння працюють рятувальники, поліція та слідчі. Територія закрита для відвідувачів.