Джерело: швейцарський телеканал RTN.
ЗМІ зазначають, що літак розбився у горах в районі Ле-Пон-де-Мартель у кантоні Невшатель поруч із французьким кордоном у суботу вранці близько 10:20 за місцевим часом.
За словами представник кантональної поліції у коментарі RTN, кілька людей загинули.
Водночас невідомо скільки пасажирів загалом було на літаку. Зараз на місці падіння працюють рятувальники, поліція та слідчі. Територія закрита для відвідувачів.
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