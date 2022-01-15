Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

 

За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила в окуповане місто на ПАТ “Концерн Стирол” певну кількість місткостей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, й через це відбувся значний витік небезпечної для довкілля та людей речовини.

“Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використано для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин”, – ідеться у повідомленні розвідки Міноборони.

У відомстві вважають, що небезпечна екологічна ситуація у Горлівці, може стати приводом для розширення військового вторгнення Росії в Україну.

Також, за даними розвідки, хімічне забруднення, яке сталося у Горлівці, може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

“Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України”, – додали у Міноборони.