Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила в окуповане місто на ПАТ “Концерн Стирол” певну кількість місткостей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, й через це відбувся значний витік небезпечної для довкілля та людей речовини.
“Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використано для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин”, – ідеться у повідомленні розвідки Міноборони.
У відомстві вважають, що небезпечна екологічна ситуація у Горлівці, може стати приводом для розширення військового вторгнення Росії в Україну.
Також, за даними розвідки, хімічне забруднення, яке сталося у Горлівці, може призвести до екологічної катастрофи на сході України.
“Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України”, – додали у Міноборони.
- Нагадаємо, що американська розвідка заявила телеканалу CNN, що у Росії планують операцію, аби виправдати вторгнення в Україну.
- За словами офіційного представника США в ОБСЄ Майкла Карпентера світ повинен готуватися до ескалації конфлікту на українському кордоні, а також до повномасштабного вторгнення. Тижневі переговори з Росією прогресу не показали, і “барабани війни звучать голосно”.
- 9 січня Росія заявила, що не піде на поступки під тиском США, і попередила, що цього тижня переговори щодо української кризи можуть закінчитися достроково. Своєю чергою, Вашингтон заявив, що проривів не очікується, а прогрес залежить від деескалації з боку Москви.