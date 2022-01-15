На хімічному підприємстві розгерметизувалися місткості із небезпечними речовинами. Це може спричинити екологічну катастрофу на Донбасі.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, 14 січня 2022 року окупаційна влада доставила в окуповане місто на ПАТ “Концерн Стирол” певну кількість місткостей з аміаком. Їхня герметичність була неналежною, й через це відбувся значний витік небезпечної для довкілля та людей речовини.

“Спричинена діями російських окупантів техногенна катастрофа може бути використано для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин”, – ідеться у повідомленні розвідки Міноборони.

У відомстві вважають, що небезпечна екологічна ситуація у Горлівці, може стати приводом для розширення військового вторгнення Росії в Україну.

Також, за даними розвідки, хімічне забруднення, яке сталося у Горлівці, може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

“Російська окупаційна адміністрація втратила контроль над хімічними препаратами, які завозяться на тимчасово окуповані території України”, – додали у Міноборони.