Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.
Зазначається, що операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим передали дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили.
За попередньою інформацією, знищено понад 100 окупантів та техніку. У ЦНС наголосили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу.
Раніше було підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в Горлівці. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ.
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