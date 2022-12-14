12 грудня в тимчасово окупованій Горлівці у Донецькій області, завдяки інформації від українського підпілля, точковим ударом захисники знищили понад 100 військових РФ.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зазначається, що операція стала можливою завдяки координації підпілля та ЗСУ. Військовим передали дані щодо розміщення особового складу окупантів та їх техніки. В результаті за координатами відпрацювали українські сили.

Читайте також: Втрати ворога: за добу ЗСУ ліквідували 740 російських армійців

За попередньою інформацією, знищено понад 100 окупантів та техніку. У ЦНС наголосили, що кожен такий удар зменшує наступальний потенціал ворога й наближає перемогу.

Раніше було підтверджено ураження пункту управління одного з підрозділів окупаційних військ в Горлівці. В результаті удару знищено 7 вантажних автомобілів та 2 гармати МТ-12 “Рапіра”. Також 15 загарбників поранено та пошкоджено 3 МТ-ЛБ.