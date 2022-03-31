У Київській області стартувала посівна кампанія під урожай 2022 року. Цього разу її розпочато у надскладних умовах під вибухи та пожежі.

Про це повідомила Київська ОВА у Telegram.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк зазначив, що за роки незалежності України не було ще посівної кампанії у подібних умовах. За його словами, аграрії розуміють важливість посіву особливо зараз, тому “вважають свою роботу другим фронтом”.

“Настрій у всіх бойовий та бадьорий. Аграрії запевнили – хліб буде”, — наголосив голова Київської ОВА.

Поки аграрії відчувають труднощі з наявністю мінеральних добрив та пального. Для усунення проблем банки вже розпочали кредитування для посівної. Зокрема в Азербайджані заявляли, що готові надати пальне для забезпечення посівної кампанії в Україні. Таке запевнення надав президент Азербайджану Ільгам Алієв.

Стартували роботи на господарствах Білоцерківського, Фастівського, Бориспільського, Броварського та Обухівського районів. Почали сіяти важливі культури для забезпечення області продовольством: яру пшеницю, ярий ячмінь тощо.