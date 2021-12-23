Про це повідомляє американське видання phys.org.

У столиці Гренландії Нууці 20 грудня температура досягла +13°C градусів за Цельсієм, у порівнянні з -5,3 ° C, які є середніми для цієї пори року. У місті Каанаак, на півночі острова, 21 грудня було +8,3°C, коли в середньому за сезон зазвичай складає -20,1°C.

“Одна з причин, через яку спостерігаються високі температури, є “феномен метеорології” – теплий вітер, поширений на найбільшому острові у світі”, – сказала кліматолог Данського метеорологічного інституту ( DMI) Керолайн Дрост Дженсен.

Фахівці кажуть, що у Гренландії влітку температура на 10 градусів вище за середню. Це призвело до втрати льодовиків на величезній території.

“Трохи незвично, що це відбувається одночасно на такій величезній території і так довго”, – кажуть метеорологи.

Повідомляється, що у деякі дні цього року було зареєстровано, що льодовики втратили рекордні вісім мільярдів тонн льоду, що вдвічі більше, ніж зазвичай вони втрачають влітку.