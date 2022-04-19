Про це повідомляє Kathimerini.
Представники берегової охорони у коментарі Kathimerini заявили, що наказ про арешт корабля було видано органом із боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом і НАТО через її вторгнення в Україну.
“Пегас” під російським прапором прямував до Пелопоннесу, аби перемістити свій вантаж нафти на інше судно, коли воно зіткнулося з несприятливою погодою і відпливло в безпечну бухту біля приморського міста Каристос.
Відомо, що на борту судна перебуває 19 членів екіпажу.
- Нагадаємо, німецька міжнародна компанія експрес-доставки вантажів і документів DHL відновила доставку медикаментів у Росію. Варто зазначити, що кур’єрська компанія буде доставляти ліки фонду “Подари жизнь”.
- Також у РФ зупиняють виробництво зенітно-ракетних комплексів.Заводи-виробники не можуть продовжити роботу через санкції, тому частину працівників відправляють на російсько-український фронт.
- На мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.