Про це повідомляє Kathimerini.

Представники берегової охорони у коментарі Kathimerini заявили, що наказ про арешт корабля було видано органом із боротьби з відмиванням грошей відповідно до інструкцій щодо санкцій, запроваджених проти Росії Європейським Союзом і НАТО через її вторгнення в Україну.

“Пегас” під російським прапором прямував до Пелопоннесу, аби перемістити свій вантаж нафти на інше судно, коли воно зіткнулося з несприятливою погодою і відпливло в безпечну бухту біля приморського міста Каристос.

Відомо, що на борту судна перебуває 19 членів екіпажу.