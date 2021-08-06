У Греції вирують масштабні лісові пожежі, спровоковані сильною тижневою спекою. Місцева влада евакуює тисячі людей, а Україна вже відправила на допомогу рятувальників.

Як інформує міжнародне агентство Reuters, Греція, як і багато інших країн Європи, цього літа зіткнулася з екстремальними погодними умовами.

Тижнева спека – найсильніша за 30 років – спровокувала одночасні лісові пожежі в багатьох частинах країни. Температура піднялася вище 40 градусів за Цельсієм.

Вогонь нищив будинки, вбивав тварин, охоплюючи все більшу площу. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.

За словами начальника служби цивільного захисту Греції Нікоса Гардаліаса, зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів, інформує грецьке видання Ekathimerini. Масштабна пожежа на півночі Афін перетнула обидві сторони національної траси до Ламії та загрожує містечкам і селам на східних схилах гори Парніта.

Пожежа вирує і поряд з історичним поселенням Олімпія на Пелопоннесі. Як поінформував Гардаліас, там були евакуйовані 32 села та громади, а понад 300 пожежників борються з вогнем.

За даними агентства ВВС, лісові пожежі наблизилися до столиці Греції – Афін. У ніч на п’ятницю місцева влада провела масову евакуацію жителів північних передмість Афін, а також на сусідньому острові Евія, що в Егейському морі.

Афіни затягнула пелена їдкого диму.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking.pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo — Dr. Lucky Tran (@luckytran) August 4, 2021

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME — Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021

Тисячі людей були змушені залишити свої будинки поблизу Афін. З острова Евія на човнах були евакуйовані близько 600 людей.

Десятки будинків були зруйновані або пошкоджені. Крім того, кілька десятків поранених перебувають у лікарнях.

Неподалік Афін через падіння опори лінії електропередач (яке спричинили пожежі) загинув чоловік.

На допомогу Греції вирушили рятувальники з Франції, Швейцарії, Швеції, Кіпру, Румунії. Надіслала допомогу і наша країна.

Wildfires north of Athens leapt back to life as searing conditions persisted and emergency crews battled blazes across Greece for a third day running https://t.co/kjoTPMnAsO pic.twitter.com/Cp0aSkUauh — Reuters (@Reuters) August 6, 2021

Greece is being hit by a wave of wildfires all over the country amid its worst heatwave in decades.@Luleni reports on the latest from Athens pic.twitter.com/wWNQngcJYM — Bloomberg Quicktake (@Quicktake) August 5, 2021

Допомога від України

Інформацію про те, що наша країна прийде на допомогу Греції, спочатку озвучив президент Володимир Зеленський.

У своєму офіційному Twitter-акаунті він поінформував, що поставив завдання Кабінету Міністрів “надати допомогу Греції в подоланні руйнівних пожеж, що вирують у деяких районах країни”.

“У п’ятницю Кабмін має ухвалити рішення, щоб незабаром 100 наших досвідчених вогнеборців з необхідним спорядженням вирушили на допомогу”, – зазначив Зеленський.

Згодом на це повідомлення відреагував прем’єр Денис Шмигаль. Він поінформував, що до Греції вирушить “зведений загін українських вогнеборців” для допомоги в боротьбі з лісовими пожежами. Загалом було вирішено направити на допомогу “сотню досвідчених рятувальників”.

“На виконання завдання президента Володимира Зеленського, уряд на позачерговому засіданні схвалив протокольне рішення про направлення до Греції сотні досвідчених рятувальників з усієї країни. Україна завжди готова допомогти й підтримати наших партнерів”, – зауважив Шмигаль.

Надвечір з’явилася інформація, що українські вогнеборці вже вилетіли до Греції з аеропорту “Київ”. До зведеного загону увійшли рятувальники з дев’яти областей України та Києва.

“6 серпня зведений загін вогнеборців з усієї країни вирушив до Греції для допомоги у боротьбі із масштабними лісовими пожежами… Сотня рятувальників ДСНС із необхідним обладнанням вилетіли з аеропорту “Київ”, – зазначається в повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій.