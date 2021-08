Як інформує міжнародне агентство Reuters, Греція, як і багато інших країн Європи, цього літа зіткнулася з екстремальними погодними умовами.

Тижнева спека – найсильніша за 30 років – спровокувала одночасні лісові пожежі в багатьох частинах країни. Температура піднялася вище 40 градусів за Цельсієм.

Вогонь нищив будинки, вбивав тварин, охоплюючи все більшу площу. Поширенню вогню сприяє сильний вітер.

За словами начальника служби цивільного захисту Греції Нікоса Гардаліаса, зараз у різних частинах країни активні 56 вогневих фронтів, інформує грецьке видання Ekathimerini. Масштабна пожежа на півночі Афін перетнула обидві сторони національної траси до Ламії та загрожує містечкам і селам на східних схилах гори Парніта.

Пожежа вирує і поряд з історичним поселенням Олімпія на Пелопоннесі. Як поінформував Гардаліас, там були евакуйовані 32 села та громади, а понад 300 пожежників борються з вогнем.

За даними агентства ВВС, лісові пожежі наблизилися до столиці Греції – Афін. У ніч на п’ятницю місцева влада провела масову евакуацію жителів північних передмість Афін, а також на сусідньому острові Евія, що в Егейському морі.

Афіни затягнула пелена їдкого диму.

Wildfire on the Greek island of Evia. The scenes of the climate crisis this summer have been absolutely heartbreaking. pic.twitter.com/OJF8ZKjJvo

This is one of the fires in Greece, on the island of Evia. It’s not a disaster movie, it’s the very real climate disaster.pic.twitter.com/ydRp9ljEME

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) August 4, 2021