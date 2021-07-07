У Греції оголосили про посилення коронавірусних обмежень через зростання кількості нових випадків зараження COVID-19.

Про це поінформували міжнародне агентство Reuters та грецьке видання Ekathimerini.

Так, у вівторок влада Греції повідомила про різке зростання кількості щоденних заражень коронавірусом після тижнів спаду захворюваності. За даними органів охорони здоров’я країни, станом на вівторок було зафіксовано 1797 нових випадків, що вдвічі перевищує показники понеділка (801 випадок).

У червні на фоні зниження показників COVID-захворюваності Греція, економіка якої сильно залежить від туризму, скасувала більшість обмежень на подорожі та розваги, а також відмовилася від носіння масок на вулиці.

Проте останніми днями спостерігається погіршення ситуації з COVID-19, і місцеві експерти в сфері охорони здоров’я висловили стурбованість з приводу коронавірусу та його більш заразного штаму “Дельта”.

В уряді заявили, що багато з нових випадків зараження пов’язані із молоддю та сферою розваг.

Тому влада вирішила повторно запровадити обмеження для ресторанів, нічних клубів, барів та інших розважальних закладів уже з 8 липня. Їм дозволять обслуговувати лише гостей, які сидітимуть за столами.

“Починаючи з 8 липня, ресторани, бари, клуби та розважальні заклади працюватимуть лише з клієнтами, що сидять, і відповідно до встановлених законодавством правил місткості”, – заявив на брифінгу заступник міністра цивільного захисту Нікос Гардаліас.

Він уточнив, що порушникам загрожуватимуть великі штрафи, зокрема й призупинення їх діяльності. Зокрема, закладам, які порушать правила, загрожує штраф у розмірі 5000 євро та закриття на сім днів. Друге порушення призведе до посилення штрафу, а третє – до конфіскації ліцензії на підприємницьку діяльність.

“Ці надзвичайні заходи спрямовані на стримування поширення вірусу серед молоді, щоб у всіх нас було більш вільне, але, найголовніше, безпечне літо”, – додав Гардаліас.

За його словами, під час вибіркового тестування, проведеного у вівторок в Афінах і передмісті, 66% інфікованих були у віці 15-24 років.