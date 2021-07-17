Влада Греції ухвалила рішення щодо посилення карантинних обмежень на тлі зростання зараження коронавірусом: у ресторанах та барах обслуговуватимуть лише вакцинованих проти COVID-19 відвідувачів.

Про це інформує міжнародне агентство Reuters.

Нові правила набули чинності в п’ятницю, 16 липня.

За даними агентства, обмеження діють для входу всередину ресторанів, барів та кафе. Від відвідувачів вимагатимуть підтвердження, що вони вакциновані проти COVID-19.

Водночас грецьке видання Ekathimerini повідомляє, що обмеження запровадили й для барів та нічних клубів просто неба (на відкритому повітрі). Їхні відвідувачі повинні мати при собі докази того, що вони були щеплені проти COVID-19 або одужали.

При цьому закладам слід обмежити місткість до 85% максимальної. Допускаються лише відвідувачі, що матимуть місце для сидіння.

Це останні з серії обмежень, що запроваджуються заради порятунку туристичного сезону в умовах епідемії COVID-19. Влада прагне уникнути нової ізоляції, адже торік економіка Греції впала на 8,2% через карантинні обмеження.

У коментарі Reuters місцеві жителі заявляли, що нові обмеження – це та ціна, яку доведеться заплатити людям, котрі не хочуть вакцинуватися.

“Я згоден з тим, що вакциновані повинні мати деякі привілеї. Хто не хоче вакцинуватися, це їхній вибір, але їм доведеться жити з певними обмеженнями”, – заявив Янніс Камалакіс, відвідувач кафе в Афінах.

Наразі близько 41% греків віком старше 15 років повністю вакциновані. Раніше цього тижня уряд країни розпорядився зробити обов’язковим щеплення медичних працівників та співробітників будинків для літніх людей.