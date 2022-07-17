Вантажний літак "Антонов" української авіакомпанії розбився у ніч на 17 липня поблизу міста Кавала на півночі Греції. Гендиректор української компанії "Меридіан", якій належав військово-транспортний літак, повідомив про загибель вісьмох громадян України.

Про це інформує німецьке видання DW.

Українська “Авіакомпанія “Меридіан” підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Як повідомив генеральний директор “Меридіану” Денис Богданович, усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України.

Попередньо причиною катастрофи називають технічну несправність у повітрі. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту “Костянтин Великий” поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії — Амману.

До катастрофи екіпаж ще встиг попередити про несправність – проблему з одним із двигунів. Пілот вирішив приземлитися у повітряній гавані Кавали (Греція), проте здійснити посадку не зміг. Як повідомляють очевидці, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.

Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. Місцеві жителі повідомляють про різкий запах і утрудненість дихання. Влада закликає людей не виходити із домівок.