Про це інформує німецьке видання DW.
Українська “Авіакомпанія “Меридіан” підтвердила катастрофу свого літака Ан-12 у Греції. Як повідомив генеральний директор “Меридіану” Денис Богданович, усі восьмеро загиблих членів екіпажу були громадянами України.
Попередньо причиною катастрофи називають технічну несправність у повітрі. Як випливає з даних сервісу з відстеження переміщень літаків Flightradar24 від 16 липня, машина виконувала рейс з аеропорту “Костянтин Великий” поблизу Ніша у Сербії до столиці Йорданії — Амману.
До катастрофи екіпаж ще встиг попередити про несправність – проблему з одним із двигунів. Пілот вирішив приземлитися у повітряній гавані Кавали (Греція), проте здійснити посадку не зміг. Як повідомляють очевидці, літак запалав ще у повітрі, швидко знизився, а потім упав на землю, після чого стався вибух.
Представник Служби цивільного захисту Греції в ефірі грецької корпорації телерадіомовлення ERT припустив, що літак міг перевозити 12 тонн токсичних матеріалів. Місцеві жителі повідомляють про різкий запах і утрудненість дихання. Влада закликає людей не виходити із домівок.
- Вісім років тому неподалік Тореза Донецької області було збито Boeing 777 компанії “Малазійські авіалінії”, який виконував рейс MH17. 17 липня 2014 року загинули всі пасажири та екіпаж — 298 людей. Дотепер тривають суди і лише після повномасштабного вторгнення визнали винними чотирьох росіян у збитті літака.