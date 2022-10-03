Про це повідомляє Orthodox Times.
Зазначається, що справа набула нових обертів після початку війни в Україні та санкцій, накладених Заходом на фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Кремлем.
Джерело, обізнане з цією справою, повідомило, що є принаймні 20 транзакцій, які вважалися підозрілими за останні дванадцять місяців і розслідуються співробітниками Управління.
Йдеться про переказ великих сум коштів від банків та компаній, водночас гроші потрапляють не на рахунки монастирів, а на індивідуальні рахунки ченців.
Джерела, знайомі з ситуацією, підтверджують, що більшість розслідуваних грошових переказів пов’язана із коштами з РФ.
Один зі сценаріїв, який розглядається, полягає в тому, що заможні росіяни вирішили вивезти свої гроші з РФ за допомогою ченців на горі Афон, щоб зберегти свої кошти в разі краху фінансових установ їхньої країни або конфіскації їхніх коштів Кремлем через війну. З тієї ж причини кілька росіян висловили інтерес до придбання нерухомості в Греції в останні місяці.
- З 1 серпня у Великій Британії вступив у дію Реєстр закордонних юридичних осіб. Він має ускладнити обходити санкції, зокрема росіянам.
- 1 жовтня між Грецією та Болгарією запрацював газопровід, який допоможе зменшити залежність Південно-Східної Європи від російського газу та підвищити енергетичну безпеку.
- Уряд Австралії запровадив додаткові санкції проти РФ. Обмеження наклали на 28 призначених гауляйтерів, міністрів та високопосадовців.