У Греції управління по боротьбі з відмиванням коштів проводить розслідування щодо підозрілих переказів грошей з-за кордону на індивідуальні рахунки монахів гори Афон.

Про це повідомляє Orthodox Times.

Зазначається, що справа набула нових обертів після початку війни в Україні та санкцій, накладених Заходом на фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Кремлем.

Джерело, обізнане з цією справою, повідомило, що є принаймні 20 транзакцій, які вважалися підозрілими за останні дванадцять місяців і розслідуються співробітниками Управління.

Йдеться про переказ великих сум коштів від банків та компаній, водночас гроші потрапляють не на рахунки монастирів, а на індивідуальні рахунки ченців.

Джерела, знайомі з ситуацією, підтверджують, що більшість розслідуваних грошових переказів пов’язана із коштами з РФ.

Один зі сценаріїв, який розглядається, полягає в тому, що заможні росіяни вирішили вивезти свої гроші з РФ за допомогою ченців на горі Афон, щоб зберегти свої кошти в разі краху фінансових установ їхньої країни або конфіскації їхніх коштів Кремлем через війну. З тієї ж причини кілька росіян висловили інтерес до придбання нерухомості в Греції в останні місяці.