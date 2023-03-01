Пізно ввечері 28 лютого у Греції сталось лобове зіткнення двох потягів. За попередніми даними, унаслідок інциденту загинуло щонайменше 32 особи, ще 85 постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Міжміський пасажирський потяг, який прямував з Афін до північного міста Салоніки, зіткнувся на великій швидкості з вантажним потягом біля міста Лариса в центральній Греції, повідомив губернатор регіону Фессалія Константінос Агорастос .

Що стало причиною масштабної залізничної аварії на даний час невідомо.

Унаслідок удару виникла пожежа в кількох пасажирських вагонах. Багато пасажирів зазнали опіків.

“Ми почули потужний вибух, (це було) 10 кошмарних секунд. Ми переверталися у вагоні, поки не впали на бік… потім почалася паніка, кабелі (скрізь) пожежа, вогонь був миттєвий, коли ми переверталися, нас обпікало, вогонь був праворуч і ліворуч”, — сказав Стергіос Міненіс, 28-річний пасажир, який вистрибнув у безпечне місце з-під уламків.

Агорастос повідомив SKAI TV, що перші чотири вагони пасажирського поїзда зійшли з рейок внаслідок аварії, а перші два вагони, які загорілися, були “майже повністю знищені”.

За його словами, два потяги мчали назустріч один одному на одній колії.

“Вони їхали на великій швидкості, і один (водій) не знав, що наближається інший”, — сказав губернатор.

Близько 250 пасажирів евакуювали автобусами до Салонік. Один пасажир розповів державному мовнику ERT, що йому вдалося втекти після того, як він розбив вікно поїзда своєю валізою.

“У вагоні була паніка, люди кричали”, – розповів інший чоловік.

“Це було схоже на землетрус”, – сказав ERT Ангелос Ціамурас, інший пасажир.

Телеканал SKAI показав кадри вагонів, які зійшли з рейок, сильно пошкоджених з розбитими вікнами та густими клубами диму, а також уламками, розкиданими по дорозі.

“Евакуація пасажирів триває в дуже складних умовах, враховуючи серйозність зіткнення двох поїздів”, – сказав речник пожежної бригади Вассіліс Вартакогіанніс у телезверненні.

Вранці 1 березня кадри державного мовника ERT показали, як рятувальники з фарами обшукують уламки потягів та навколишні поля в пошуках тих, хто вижив.

“Ми переживаємо трагедію. Ми витягуємо людей живими, пораненими…є загиблі. Ми будемо тут всю ніч, поки не закінчимо, поки не знайдемо останнього”, – сказав ERT рятувальник-волонтер.

На фотографіях, зроблених на світанку, видно розбиті поїзди та один пасажирський вагон на боці під кутом майже дев’яносто градусів від решти розбитого поїзда, а інші вагони, що зійшли з рейок, нахилені. Аварія сталася під час виходу пасажирського поїзда з тунелю.

Місцеві ЗМІ повідомили, що в пасажирському поїзді, який вирушив з Афін близько 19:30 перебувало близько 350 осіб. Пожежна служба повідомила, що їй повідомили про аварію незадовго до півночі 28 лютого. Вантажний поїзд прямував із Салонік до Лариси.

У 1972 році 19 осіб загинули під час лобового зіткнення двох поїздів біля Лариси.

Застаріла залізнична система Греції потребує модернізації, оскільки багато поїздів їздять одноколійними, а системи сигналізації та автоматичного контролю ще мають бути встановлені в багатьох районах.