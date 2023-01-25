Станом на грудень 2022 року витрати на рекламу в Twitter впали на 71%. Причина — скорочення провідними рекламодавцями своїх витрат на платформу після низки рішень Ілона Маска щодо соцмережі.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження рекламної фірми Standard Media Index.

Twitter намагається зупинити відтік рекламодавців. Попри те, що на платформі запровадили низку ініціатив, аби повернути рекламодавців витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55%. Зауважимо, що продажі реклами становлять близько 90% доходів Twitter.

До прикладу, в соцмережі створили безоплатні оголошення, скасували заборони на політичну рекламу та дозволили компаніям більше контролювати позиціювання своїх оголошень.

Також за даними дослідницької компанії Pathmatics, більшість компаній припинили купувати рекламу в Twitter в листопаді, коли Ілон Маск відновив заблоковані акаунти та запустив платну верифікацію акаунтів.