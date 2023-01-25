Про це повідомляє Reuters з посиланням на дослідження рекламної фірми Standard Media Index.
Twitter намагається зупинити відтік рекламодавців. Попри те, що на платформі запровадили низку ініціатив, аби повернути рекламодавців витрати на рекламу в Twitter у листопаді впали на 55%. Зауважимо, що продажі реклами становлять близько 90% доходів Twitter.
До прикладу, в соцмережі створили безоплатні оголошення, скасували заборони на політичну рекламу та дозволили компаніям більше контролювати позиціювання своїх оголошень.
Також за даними дослідницької компанії Pathmatics, більшість компаній припинили купувати рекламу в Twitter в листопаді, коли Ілон Маск відновив заблоковані акаунти та запустив платну верифікацію акаунтів.
- У Twitter планують розширити типи політичної реклами. У компанії вочевидь вирішили відмовитися від заборони на політичну рекламу, введену у 2019 році.
- У соціальній платформі Twitter з’явився рахівник переглядів, раніше функція розповсюджувалася лише на відеоролики.
- Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у політиці соцмережі зможуть лише власники платної підписки.