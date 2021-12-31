Посольство Німеччини в Україні очолить групу послів G7 в Україні у 2022 році.

Про це йдеться на сторінці послів G7 в Україні у Twitter.

У повідомленні зазначено, що у п’ятницю, 31 грудня, останній день головування посольства Великобританії в Україні в групі послів “Великої сімки”. Наступного року групу очолить посольство Німеччини.

“Для нас було честю та привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен та команді посольства Німеччини в Україні”, – сказано у повідомленні.

Today is the last day of @UKinUkraine’s presidency of the G7 Ambassadors’ Reform Group in 🇺🇦. It has been an honour and privilege leading this group in support of Ukraine’s ambitious plan of reform – tomorrow we hand over to @AnkaFeldhusen and the @GermanyinUA team. Viel Glück! pic.twitter.com/V1Scc8K2IN — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 31, 2021