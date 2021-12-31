Про це йдеться на сторінці послів G7 в Україні у Twitter.
У повідомленні зазначено, що у п’ятницю, 31 грудня, останній день головування посольства Великобританії в Україні в групі послів “Великої сімки”. Наступного року групу очолить посольство Німеччини.
“Для нас було честю та привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анке Фельдгузен та команді посольства Німеччини в Україні”, – сказано у повідомленні.
Today is the last day of @UKinUkraine’s presidency of the G7 Ambassadors’ Reform Group in 🇺🇦. It has been an honour and privilege leading this group in support of Ukraine’s ambitious plan of reform – tomorrow we hand over to @AnkaFeldhusen and the @GermanyinUA team. Viel Glück! pic.twitter.com/V1Scc8K2IN
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 31, 2021
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц згадає про ситуацію навколо України у своєму новорічному зверненні до німецьких громадян.
- Країни G7 та Європейський Союз чітко дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на українському кордоні та порушення суверенітету України матиме серйозні політичні та економічні наслідки для Росії. Росія вже виключила себе із групи G8 анексувавши Крим, і поточна ескалація не полегшує ситуацію для цієї країни.