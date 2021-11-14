У Грузії 9 депутатів оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Про це повідомляє грузинське видання “Эхо Кавказа”.
Міхеїл Саакашвілі, згідно з офіційними даними, голодує вже 45 днів. Депутати стверджують, що адміністрація в’язниці не надає йому адекватних медичних послуг.
Під час спеціального брифінгу про початок голодування депутати партії “Єдиний національний рух” заявили про свою мету – вони вимагають перевести колишнього президента Грузії до багатопрофільної цивільної клініки, де йому могли б надати відповідну до потреб медичну допомогу.
Також протягом останніх 11 днів, починаючи з 3 листопада, на підтримку Міхеїла Саакашвілі голодує лідерка партії “Дроа” та депутатка парламенту Грузії Олена Хоштарія.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеїла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, в чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
У МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеїла Саакашвілі “всіма можливими шляхами”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
- 4 жовтня повідомлялося, що Міхеїл Саакашвілі не скаржився на умови утримання, стан його задовільний.
- 7 жовтня виявилося, що Міхеїлу Саакашвілі у в’язниці не дозволяють користуватися телевізором і не дають матрац, хоч до решти в’язнів ставлення більш лояльне.
- 23 жовтня Міхеїлу Саакашвілі провели переливання крові.
- Саакашвілі через голодування знадобилася допомога реаніматологів.
- 29 жовтня стало відомо, що він, який зараз знаходиться у в’язниці, погодився на медичну допомогу.
- Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що ніколи не помилує колишнього главу держави Міхеїла Саакашвілі.
- 6 листопада Мін’юст Грузії рекомендував провести судовий процес над Саакашвілі у в’язниці “заради безпеки”.