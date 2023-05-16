Авіакомпанія Georgian Airways отримала дозвіл на пряме авіасполучення з Росією за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі.

Про це йдеться у повідомленні грузинський регулятор у Facebook.

Зазначається, що від 20 травня авіакомпанія буде здійснювати вилітати до Москви сім разів на тиждень.

“Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень”, — йдеться в повідомленні.

Рішення пояснили необхідністю перельотів для громадян Грузії, які проживають у РФ. Для них заборони викликають труднощі з візитом на батьківщину.

Раніше в Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.