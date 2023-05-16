Про це йдеться у повідомленні грузинський регулятор у Facebook.
Зазначається, що від 20 травня авіакомпанія буде здійснювати вилітати до Москви сім разів на тиждень.
“Авіакомпанія Georgian Airways починає регулярні рейси за напрямком Тбілісі-Москва-Тбілісі. Відповідно до поданої авіакомпанією заявки на польоти до Державіаагентства, з 20 травня рейси виконуватимуться сім разів на тиждень”, — йдеться в повідомленні.
Рішення пояснили необхідністю перельотів для громадян Грузії, які проживають у РФ. Для них заборони викликають труднощі з візитом на батьківщину.
Раніше в Європейському Союзі закликали Грузію не пускати літаки Росії на свою територію, дотримуючись санкцій проти країни-агресора.
- 10 травня російський президент Володимир Путін підписав два укази, що стосуються Грузії: про запровадження безвізу та скасування заборони авіарейсів, що діяла протягом трьох років. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала провокацією останні рішення глави Росії.
- Російська авіакомпанія “Азимут” та грузинська Georgian Airways можуть відновити сполучення з Москви до Тбілісі вже наступного тижня.