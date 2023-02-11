Про це повідомили на Першому каналі Грузії.
“За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, поштовхи було зафіксовано о 19:33 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився неподалік Озургеті”, — йдеться в повідомленні.
За даними каналу, магнітуда землетрусу становила 4,3.
ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.
Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.
Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.
Нагадаємо, що за останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже становить понад 24 тисячі осіб.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що кількість постраждалих унаслідок потужного землетрусу у Туреччині та Сирії, який стався 6 лютого, може сягати 23 мільйонів осіб.
- Експерт з геології припустив, що, за аналогією минулих років, наступний землетрус у Туреччині може статися протягом 2-3 років в Егейському районі та навколо Мармурового моря.