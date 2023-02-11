11 лютого у Грузії стався землетрус магнітудою 4,3 бала. Епіцентр явища знаходився на заході держави.

Про це повідомили на Першому каналі Грузії.

“За даними Національного центру сейсмічного моніторингу, поштовхи було зафіксовано о 19:33 за тбіліським часом. Епіцентр знаходився неподалік Озургеті”, — йдеться в повідомленні.

За даними каналу, магнітуда землетрусу становила 4,3.

ДОВІДКА: 6 лютого 2023 року низку країн світу сколихнули землетруси.

Найпотужніший стався у Туреччині та сусідній Сирії. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус магнітудою 7,8 стався за 23 кілометри на схід від Нурдагі, в провінції Газіантеп, на глибині 24,1 кілометра. Нурдагі розташований уздовж турецько-сирійського кордону, і землетрус відчувався в кількох країнах регіону, зокрема в Сирії та Лівані. Після основного землетрусу сталося декілька афтершоків.

Це був найбільш смертоносний землетрус у Туреччині після землетрусу подібної сили в 1999 році, коли загинули понад 17 000 осіб.

Нагадаємо, що за останніми даними, кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині та Сирії вже становить понад 24 тисячі осіб.