Про це повідомило “Новости – Грузия”.
Співака поховають на старому Верійському цвинтарі поряд з матір’ю, за його заповітом. Панахида відбулася у храмі Кашветі, відтак його труну перенесли до Тбіліської філармонії для заключної церемонії прощання.
На похорони приїхав і міністр культури України Олександр Ткаченко, який зачитає звернення президента Володимира Зеленського.
Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня. Останніми роками артист хворів.
Співак прославився в 60−70-ті роки завдяки ролям у фільмах “Міміно”, “Не журись!”, “Зустріч у горах” та інших. Вже у 1980 році він отримав звання народного артиста Грузії.
Після російського вторгнення Росії до Грузії він перестав виступати у РФ. Артист відмовився від усіх нагород, отриманих там раніше.
Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну. У 2013 році йому було надано звання заслуженого артиста України. Він засудив анексію Криму у 2014 році та повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році.
Кікабідзе висловлював свою підтримку українцям, зокрема у серпні 2022 року він віддав весь збір від свого ювілейного концерту на допомогу ЗСУ.
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