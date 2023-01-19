У Тбілісі (Грузія) відбулася церемонія прощання зі знаменитим грузинським актором та співаком Вахтангом Кікабідзе. Його родина вирішила покрити труну двома прапорами – грузинським та українським.

Про це повідомило “Новости – Грузия”.

Співака поховають на старому Верійському цвинтарі поряд з матір’ю, за його заповітом. Панахида відбулася у храмі Кашветі, відтак його труну перенесли до Тбіліської філармонії для заключної церемонії прощання.

На похорони приїхав і міністр культури України Олександр Ткаченко, який зачитає звернення президента Володимира Зеленського.

Вахтанг Кікабідзе помер 15 січня. Останніми роками артист хворів.

Співак прославився в 60−70-ті роки завдяки ролям у фільмах “Міміно”, “Не журись!”, “Зустріч у горах” та інших. Вже у 1980 році він отримав звання народного артиста Грузії.

Після російського вторгнення Росії до Грузії він перестав виступати у РФ. Артист відмовився від усіх нагород, отриманих там раніше.

Вахтанг Кікабідзе активно підтримував Україну. У 2013 році йому було надано звання заслуженого артиста України. Він засудив анексію Криму у 2014 році та повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 році.

Кікабідзе висловлював свою підтримку українцям, зокрема у серпні 2022 року він віддав весь збір від свого ювілейного концерту на допомогу ЗСУ.