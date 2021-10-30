У другому турі місцевих виборів у Грузії обирали мерів деяких міст, а також членів муніципальних зборів.

Про це повідомляє місцеве видання Rustavi.

Під час другого туру обирали мерів у п’яти самоврядних містах та 15 муніципалітетах, а також 42 членів муніципальних зборів у 24 виборчих округах.

Згідно з даними екзитполу, у ключових містах перемогу отримали представники партії “Грузинська мрія”, яку очолює чинний прем’єр-міністр країни Іраклі Гарібашвілі.

У Тбілісі на виборах мера перемогу отримав ексфутболіст київського “Динамо” та італійського “Мілана” Каха Каладзе з 57,2%, який обійшов кандидата від “Єдиного національного руху” (партія експрезидента Міхеїла Саакашвілі) Ніко Меліа.

Також представники “Грузинської мрії” попередньо отримали перемогу в Руставі, Кутаїсі та Батумі. В останніх двох містах ситуація може змінитися, адже кандидати не отримали переконливого результату:

у Кутаїсі Йосеб Хахайлешвілі попередньо перемагає опозиціонерку Хатію Деконаїдзе з результатом 51,9%;

у Батумі Арчіл Чіковані набирає 50,8% та може обіграти Гіоргі Кіртадзе.

При цьому не зазначено, який відсоток похибки становить екзитпол. Зазвичай, ця цифра коливається від 1,5% до 3%. Тобто остаточні результати у Кутаїсі та Батумі будуть відомі лише після цілковитого підрахунку голосів.

Чинний прем’єр Іраклі Гарібашвілі вже встиг заявити, що його партія отримала перемогу у всіх муніципалітетах та містах.