Керівна партія Грузії заявила про скасування законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", який викликав хвилю протестів по всій країні. Втім, громадяни не припинять мітинги, доки влада не стане на "прозахідний курс".

Про це повідомляє Imedinews.ge з посиланням на заяву керівної партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”.

“Необхідно, щоб енергія кожного нашого співгромадянина витрачалася не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку. Ми ухвалили рішення відкликати підтриманий нами законопроєкт без будь-яких застережень”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили в партії, рішення було ухвалене через “поточні політичні процеси навколо закону”, в результаті консультацій між політрадою “Грузинської мрії”, “Сили людей”, а також депутатами парламентської більшості.

У партії вважають, що нібито “машина брехні змогла негативно представити законопроєкт і ввести в оману певну частину громадськості”, а до самого законопроєкту “прикріпили” так званий “фальшивий ярлик російського закону”.

Одначе, попри заяву “Грузинської мрії” протестувальники мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі та мітингувати, доки держава не візьме “гарантований прозахідний курс”. Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на заяву члена партії “Гірчі — Більше свободи” Цотне Коберідзе.

“Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють “Грузинській мрії” і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми”, — сказав Коберідзе.