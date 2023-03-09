Про це повідомляє Imedinews.ge з посиланням на заяву керівної партії “Грузинська мрія — Демократична Грузія”.
“Необхідно, щоб енергія кожного нашого співгромадянина витрачалася не на протистояння, а на розвиток країни в правильному напрямку. Ми ухвалили рішення відкликати підтриманий нами законопроєкт без будь-яких застережень”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначили в партії, рішення було ухвалене через “поточні політичні процеси навколо закону”, в результаті консультацій між політрадою “Грузинської мрії”, “Сили людей”, а також депутатами парламентської більшості.
У партії вважають, що нібито “машина брехні змогла негативно представити законопроєкт і ввести в оману певну частину громадськості”, а до самого законопроєкту “прикріпили” так званий “фальшивий ярлик російського закону”.
Одначе, попри заяву “Грузинської мрії” протестувальники мають намір знову зібратися на акцію протесту в центрі Тбілісі та мітингувати, доки держава не візьме “гарантований прозахідний курс”. Про це повідомляє видання SOVA з посиланням на заяву члена партії “Гірчі — Більше свободи” Цотне Коберідзе.
“Сьогодні неодмінно буде акція! Є багато молодих людей, які не довіряють “Грузинській мрії” і вважають, що гарантом зближення країни із Заходом є ми”, — сказав Коберідзе.
- 7 березня парламент Грузії у прискореному режимі затвердив у першому читанні законопроєкт “Про прозорість іноземного впливу”. За це проголосували 76 депутатів, проти – 13. Проєкт закону внесли представники руху “Сила народу”, підтримали члени правлячої партії “Грузинська мрія”.
- Згодом під стінами парламенту розпочалась акція протесту, біля будівлі відбулися сутички між поліцією та учасниками. Протистояння почалося після того, як лідери закликали учасників акції переміститися до всіх трьох входів будівлі парламенту. Силовики застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники не розходяться.
- Вранці 8 березня у Міністерстві внутрішніх справ Грузії заявили, що 7 березня на протестах проти закону щодо “іноагентів” затримали 66 осіб за хуліганство та непокору вимогам поліції на мітингу під будівлею парламенту.
- У грудні 2022 року голова парламентської фракції “Грузинська мрія” Мамука Мдинарадзе прокоментував заяву тимчасового повіреного у справах України у Тбілісі Андрія Касьянова, стверджуючи, що Київ ніби прагне того, щоб “Грузія виступала у війні як сторона”.