Про це інформує “Грузия Online”.
Раніше Касьянов заявив про те, що попри численні запити щодо постачання зброї та боєприпасів до України, відповіді від уряду Грузії отримано не було.
За словами Мдинарадзе, заява Касьянов була спрямована на те, щоб нашкодити уряду Грузії.
“Вони хочуть, і Касьянов прямо сказав про це, щоб Грузія виступила стороною військового конфлікту або війни. Ставати стороною в окупаційній війні Росії не на користь Грузії, ми підтримуватимемо мир”, – зазначив голова грузинської фракції.
На його переконання, коли представник країни каже, що Грузія має постачити в Україну озброєння та військову техніку, очевидно, що вони об’єктивно не мають особливих очікувань щодо постачання спеціального озброєння чи військової техніки з Грузії. Він вважає, що посилання полягає в тому, що Грузія повинна бути записана як сторона у військовому збройному конфлікті. Водночас решту заяви Касьянова, грузинський політик назвав “дрібними меседжами, що ганьблять”.
Він також зазначив, що Грузія надає Україні “беззастережну політичну та гуманітарну допомогу понад масштаби та межі своїх можливостей”, а військову допомогу надавати “не може і не буде”.
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