Про це Зурабішвілі розповіла в етері американського телеканалу CNN.
За її словами, Грузія бере участь у міжнародних фінансових санкціях, які були запроваджені проти Російської Федерації.
Вона також додала, що такі дії “щось значать” для фінансового сектора Грузії.
Окрім цього Саломе Зурабішвілі наголосила, що Грузія підтримує всі міжнародні резолюції щодо підтримки України.
Проте варто зазначити, що згідно з конституційним ладом Грузії, президент країни не може оголошувати про санкції, адже країною керує прем’єр-міністр.
Відомо, що уряд Грузії раніше відмовлявся запроваджувати антиросійські санкції, у зв’язку з чим у Саломе Зурабішвілі виник конфлікт з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.
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- Відомо, що Президент України Володимир Зеленський відкликав українських послів з Грузії та Марокко. На думку очільника держави, українські дипломати у цих країнах лише втрачають дорогоцінний час і їм варто шукати іншу роботу.
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- Також відомі грузинські митці, спортсмени, політики, громадські активісти, бізнесмени записали відеоролик, у якому висловили підтримку Україні та українцям на тлі загрози вторгнення Росії.