Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її країна приєднується до всіх антиросійських санкцій, які були запроваджені десятками держав через широкомасштабне вторгнення РФ в Україну.

Про це Зурабішвілі розповіла в етері американського телеканалу CNN.

За її словами, Грузія бере участь у міжнародних фінансових санкціях, які були запроваджені проти Російської Федерації.

Вона також додала, що такі дії “щось значать” для фінансового сектора Грузії.

Окрім цього Саломе Зурабішвілі наголосила, що Грузія підтримує всі міжнародні резолюції щодо підтримки України.

Проте варто зазначити, що згідно з конституційним ладом Грузії, президент країни не може оголошувати про санкції, адже країною керує прем’єр-міністр.

Відомо, що уряд Грузії раніше відмовлявся запроваджувати антиросійські санкції, у зв’язку з чим у Саломе Зурабішвілі виник конфлікт з прем’єр-міністром Грузії Іраклі Гарібашвілі.