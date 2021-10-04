Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури Грузії.
У справі про в’їзд експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Грузії затримали осіб, які мовбито допомогли йому перетнути державний кордон Грузії. Повних імен їх не розкривають – на сайті затримані позначені як Ш.Ц і З.Ц.
29 вересня вони відвезли колишнього президента Грузії на своєму авто до одного з сіл Самегрело. Після цього Міхеіл Саакашвілі виїхав до Тбілісі та зупинився у квартирі, де 1 жовтня був заарештований.
Згадані особи підозрюються у скоєнні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 375 Кримінального кодексу Грузії (приховування тяжкого злочину), яка передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.
Прокуратура планує звернутися до Тбіліського суду задля обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. МВС Грузії продовжує розслідування.
Затримання Саакашвілі
1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.
Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.
2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.
3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.
Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.
У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.
Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.
- З обранням Володимира Зеленського президентом України Міхеіл Саакашвілі повернувся до України. Того ж року Зеленський повернув Саакашвілі громадянство.
- В травні 2020 року Саакашвілі був призначений головою Виконавчого комітету Національної ради реформ України.
- Крім цього, він певний час обіймав посаду члена координаційної ради з розв’язання проблемних питань у сфері містобудування. Звільнений з цієї посади указом президента в березні поточного року.