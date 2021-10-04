Ще двох людей затримали у справі щодо перетину кордону Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури Грузії.

У справі про в’їзд експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі в Грузії затримали осіб, які мовбито допомогли йому перетнути державний кордон Грузії. Повних імен їх не розкривають – на сайті затримані позначені як Ш.Ц і З.Ц.

29 вересня вони відвезли колишнього президента Грузії на своєму авто до одного з сіл Самегрело. Після цього Міхеіл Саакашвілі виїхав до Тбілісі та зупинився у квартирі, де 1 жовтня був заарештований.

Згадані особи підозрюються у скоєнні правопорушень, передбачених частиною 2 статті 375 Кримінального кодексу Грузії (приховування тяжкого злочину), яка передбачає позбавлення волі від 1 до 4 років.

Прокуратура планує звернутися до Тбіліського суду задля обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. МВС Грузії продовжує розслідування.

Затримання Саакашвілі

1 жовтня у Грузії затримали Міхеіла Саакашвілі. Йому загрожує тюремне ув’язнення. Про обставини затримання та те, у чому звинувачують Саакашвілі — в матеріалі #Букв.

Як сповіщалося, в МВС країни спершу заявили, що Саакашвілі не перетинав кордон Грузії. За кілька годин з’явилася інформація, що Саакашвілі затримали.

2 жовтня стало відомо, що до затримання Саакашвілі переховувався в одній із квартир в Глдані-Надзаладевському районі Тбілісі.

3 жовтня прокуратура Грузії висунула офіційне звинувачення власнику квартири, в якій перед затриманням переховувався Саакашвілі. Йому інкримінують приховування злочинів за статтею 375 Кримінального кодексу Грузії. Чоловіку загрожує від 1 до 4 років ув’язнення.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повертатиме Міхеіла Саакашвілі “всіма можливостями”.

У МЗС України пообіцяли Саакашвілі захист, викликали посла Грузії та звернулись із запитом на його відвідування українським консулом задля надання консульської та правової допомоги.

Станом на 4 жовтня Міхеіл Саакашвілі не скаржиться на умови утримання, стан його задовільний.

