Правозахисники підтвердили, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові катували, незаконно затримували та силоміць викрадали мирних мешканців.

Про це повідомляє міжнародна організація з прав людини Human Rights Watch.

Зазначається, що росіяни довгий час б’ють викрадених, а в деяких випадках — катують електричним струмом. Внаслідок чого місцеві отримують травми різної важкості. Наприклад, зламані кістки та зуби, сильні опіки, струси мозку, порізи та синці.

Human Rights Watch поспілкувалася з 71 людиною з Херсона, Мелітополя, Бердянська, Скадовська та ще 10 міст Херсонської та Запорізької областей. Вони описали 42 випадки, коли російські окупаційні війська примусово викрадали цивільних, або утримували їх та катували багатьох із них. Також задокументовано катування трьох військовополонених військовослужбовців територіальної оборони. Двоє з них загинули.

Стало відомо, що військові РФ бейсбольною битою побили організатора мирного протесту, іншому чоловіку — зламали ребра та колінну чашечку. Викрадені не мають доступу до їжі, води та медичної допомоги. Відомо про випадки вивезення викрадених людей у тимчасово окупований Крим.

Інколи росіяни відпускають затриманих, однак лише після підпису заяви про “співпрацю” з так званою “владою” або запису відео із закликом до співпраці.