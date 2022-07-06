У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України спростували нещодавню заяву українського нардепа VIII скликання про те, що ексзаступник голови МВС Олександр Гогілашвілі отримав посаду радника голови ГУР МО Кирила Буданова.

Про це повідомляють #Букви.

Заяву про те, що Гогілашвілі нібито отримав посаду у ГУР МО озвучив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

За його словами, колишній посадовець з міністерства внутрішніх справ – якого було звільнено після того, як на блокпості при в’їзді в Донецьку область він поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи – став радником очільника української розвідки Кирила Буданова.

#Букви надіслали запит до ГУР МО з проханням спростувати чи підтвердити заяву Борислава Берези про призначення Олександра Гогілашвілі у відомстві.

5 липня #Букви отримали відповідь на свій запит. У ГУР МО заявили, що Олександр Гогілашвілі не отримував посаду у Головному управлінні розвідці, а інформація, щодо призначення будь-якої особи на посаду радника голови ГУР МО – не відповідає дійсності.

Варто зауважити, що Олександр Гогілашвілі та Кирило Буданов є друзями. У грудні минулого року очільник ГУР МО деякий час проживав разом з сім’єю Гогілашвілі, про що повідомляли журналісти проєкту “Слідство. Інфо”.

Кирило Буданов цю інформацію не заперечував. Він пояснив, що проживав у будинку сім’ї Гогілашвілі, оскільки у його домі тривав ремонт.