Про це повідомляють #Букви.

Заяву про те, що Гогілашвілі нібито отримав посаду у ГУР МО озвучив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.

За його словами, колишній посадовець з міністерства внутрішніх справ – якого було звільнено після того, як на блокпості при в’їзді в Донецьку область він поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи – став радником очільника української розвідки Кирила Буданова.

#Букви надіслали запит до ГУР МО з проханням спростувати чи підтвердити заяву Борислава Берези про призначення Олександра Гогілашвілі у відомстві.

5 липня #Букви отримали відповідь на свій запит. У ГУР МО заявили, що Олександр Гогілашвілі не отримував посаду у Головному управлінні розвідці, а інформація, щодо призначення будь-якої особи на посаду радника голови ГУР МО – не відповідає дійсності.

Фото: bykvu.com

Варто зауважити, що Олександр Гогілашвілі та Кирило Буданов є друзями. У грудні минулого року очільник ГУР МО деякий час проживав разом з сім’єю Гогілашвілі, про що повідомляли журналісти проєкту “Слідство. Інфо”.

Кирило Буданов цю інформацію не заперечував. Він пояснив, що проживав у будинку сім’ї Гогілашвілі, оскільки у його домі тривав ремонт.