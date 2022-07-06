Про це повідомляють #Букви.
Заяву про те, що Гогілашвілі нібито отримав посаду у ГУР МО озвучив народний депутат України VIII скликання Борислав Береза.
За його словами, колишній посадовець з міністерства внутрішніх справ – якого було звільнено після того, як на блокпості при в’їзді в Донецьку область він поскандалив з правоохоронцями, оскільки його автомобіль зупинили та попросили надати документи – став радником очільника української розвідки Кирила Буданова.
#Букви надіслали запит до ГУР МО з проханням спростувати чи підтвердити заяву Борислава Берези про призначення Олександра Гогілашвілі у відомстві.
5 липня #Букви отримали відповідь на свій запит. У ГУР МО заявили, що Олександр Гогілашвілі не отримував посаду у Головному управлінні розвідці, а інформація, щодо призначення будь-якої особи на посаду радника голови ГУР МО – не відповідає дійсності.
Варто зауважити, що Олександр Гогілашвілі та Кирило Буданов є друзями. У грудні минулого року очільник ГУР МО деякий час проживав разом з сім’єю Гогілашвілі, про що повідомляли журналісти проєкту “Слідство. Інфо”.
Кирило Буданов цю інформацію не заперечував. Він пояснив, що проживав у будинку сім’ї Гогілашвілі, оскільки у його домі тривав ремонт.
- Нагадаємо, раніше #Букви повідомляли інформацію про Олександра Гогілашвілі.
- Також повідомлялось, що Олександр Гогілашвілі мав російське громадянство та працював помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Також дружина Олександра Гогілашвілі Марія Левченко, яка працювала у ТОВ “Квартал 95”, сьогодні обіймає посаду заступника керівника Офісу президента України – керівника служби забезпечення заходів президента. Її родину охороняє спецназ ГУР МО, а возить машина з номерами прикриття СБУ.