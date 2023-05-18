Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.
За його словами, тими коліями росіяни перевозять зброю, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для війни проти України.
“… щоби вбивати цивільних та українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують”, – сказав Юсов.
Представник ГУР додав, що інфраструктура відповідально та безпечно запрацює, коли Крим повернеться до України: “Поки там терористи російські, звичайно, спокою там не буде”, – додав він.
ДОВІДКА. На території тимчасово окупованому Криму поблизу Сімферополя з рейок зійшов потяг із зерном.
- Після окупації Росією Кримського півострова на його територію прибуло понад пів мільйона громадян РФ. Втім, всі вони знаходяться там незаконно, адже не переїжджали через українські КПВВ або прострочити терміни перебування. Тому, після деокупації Криму Україна має відправити їх назад.
- Російські окупанти “націоналізували” та виставили на продаж 700 підприємств у тимчасово окупованому Криму.
- У тимчасово окупованому Криму підлітка оштрафували на 40 тисяч рублів через фразу “Ми за Україну”. Учня 11 класу затримали та звинуватили у дискредитації ЗС РФ.