У ГУР прокоментували вибух на залізниці поблизу Сімферополя у Криму, заявивши, що ними перевозили зброю, боєприпаси та техніку.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

За його словами, тими коліями росіяни перевозять зброю, бронетехніку та інші засоби, які використовуються для війни проти України.

“… щоби вбивати цивільних та українських захисників. Тому цілком природно, що ці колії не витримали, стомилися і тепер на деякий час не функціонують”, – сказав Юсов.

Представник ГУР додав, що інфраструктура відповідально та безпечно запрацює, коли Крим повернеться до України: “Поки там терористи російські, звичайно, спокою там не буде”, – додав він.

ДОВІДКА. На території тимчасово окупованому Криму поблизу Сімферополя з рейок зійшов потяг із зерном.