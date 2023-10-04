За словами представника розвідки Андрія Юсова, це була операція диверсійно-розвідувального характеру, яка передбачала певні заходи на території та повернення групи назад.

“Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими. Триває спецоперація, спрямована на деокупацію Криму. Звертаємось до всіх мешканців півострова із закликом чекати та всіляко допомагати Силам оборони в поверненні українських територій”, – заявив він.