У ГУР спрогнозували, коли в РФ закінчаться «інструменти війни»

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов вважає, що у Росії залишився час до кінця весни, щоб спробувати досягнути якихось своїх воєнних цілей в Україні.

Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Буданов припустив, що економіка РФ не здатна буде забезпечувати ведення агресивної війни в Україні уже через три місяці

“Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці втрати. Вона змінила свій військовий ланцюг командування. Якщо російські військові не досягнуть своїх цілей цієї весни, у РФ закінчаться її інструменти війни”, – зазначив очільник ГУР.

Своєю чергою, представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький зауважив, що навесні цього року українська армія буде готова перейти до контрнаступу, водночас однією зі стратегічних цілей буде спроба “вбити клин у російський фронт на півдні”.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що Росія зараз не може виробляти радіолокаційні літаки А-50.

Крім того, за даними британської розвідки, через міжнародні санкції та технологічні обмеження Росія, ймовірно, не може виробляти нове високотехнологічне озброєння в достатніх масштабах й використовувати його під час ведення бойових дій в Україні.

У Міноборони Великої Британії розповіли, що, попри повномасштабну війну в Україні, російські оборонні компанії продовжують демонструвати свою продукцію на міжнародних виставках озброєнь.