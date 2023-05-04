У Головному управлінні розвідки Міноборони назвали заяви російських силовиків про нібито затримання агентів українських спецслужб, які буцімто "готували теракти у тимчасово окупованому Криму" — дезінформацією.

Про це повідомляє пресслужба ГУР на офіційному сайті.

За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму — “чергова ворожа дезінформація”.

Він додав, що подібні російські фейки свідчать про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема розвідки.

У ГУР наголосили, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини РФ обов’язково буде.

“Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю”, — нагадав Юсов.