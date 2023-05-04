Про це повідомляє пресслужба ГУР на офіційному сайті.
За словами представника ГУР МОУ Андрія Юсова, заяви російської ФСБ про начебто затримання агентів спецслужб України на території окупованого Криму — “чергова ворожа дезінформація”.
Він додав, що подібні російські фейки свідчать про те, що російський режим боїться України і її спецслужб, зокрема розвідки.
У ГУР наголосили, що окупанти правильно роблять, що бояться, бо розплата за всі воєнні злочини РФ обов’язково буде.
“Найбезпечніший шлях для них — добровільно здатись у руки українському правосуддю”, — нагадав Юсов.
- Попри те, що зараз найактивніші бойові дії російсько-української війни тривають на східному напрямку, Україна не забуває й про деокупацію Криму і на півострові ведеться зовсім інші війна.
- Українські розвідники вважають, що російська окупаційна “адміністрація” у Криму розпочала вивозити своїх рідних з півострова.
- Раніше розвідники заявляли, що на території Криму росіяни розмістили багато наземної та авіатехніки. Ворог будує фортифікації, готуючись до можливих оборонних дій.
- У Міноборони Великої Британії зазначили, що атаки безпілотних надводних апаратів на Севастополь допомогли українським силам знизити активність російського флоту в Чорному морі.