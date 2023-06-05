Джерело: пресслужба ГУР МОУ
Згідно з оперативною інформацією, в ніч на 5 червня в населеному пункті РФ Нова Таволжанка було вбито гвардії полковника РФ Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання “Бєлгород”.
Раніше він перебував на посаді командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ.
Зауважимо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.
22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.
- Пізно ввечері 22 травня у російському Бєлгороді пролунали вибухи. За повідомленнями ЗМІ, ймовірно, палає будівля ФСБ.
- 4 червня члени легіону “Свобода Росії” та Російського добровольчого корпусу викликали губернатора Бєлгородської області РФ В’ячеслава Гладкова на переговори до храму. Там добровольці запропонували передати полонених росіян. Натомість Гладков заявив, що не вірить бійцям та призначив іншу локацію для зустрічі.
- В РФ колишній начальник зенітно-ракетних військ Командування спеціального призначення ВПС Росії Сергій Хатильов заявив, що для “виявлення безпілотників потрібно організувати чергування на дахах будинків та залучати до нього цивільне населення”, відставних військових та ветеранів збройних сил.
- За даними експертів Інституту вивчення війни Кремль готувався атакувати Бєлгородську область РФ під фальшивим прапором, аби повернути підтримку росіян щодо війни проти України.