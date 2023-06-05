5 червня було ліквідовано полковника РФ Стесєва Андрія Васильовича, що перебував на посаді старшого оперативного угруповання "Бєлгород".

Джерело: пресслужба ГУР МОУ

Згідно з оперативною інформацією, в ніч на 5 червня в населеному пункті РФ Нова Таволжанка було вбито гвардії полковника РФ Стесєва Андрія Васильовича — старшого оперативного угруповання “Бєлгород”.

Раніше він перебував на посаді командира 104 десантно-штурмового полку ВДВ РФ.

Зауважимо, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.

22 травня підрозділи російського добровольчого корпусу (РДК) та легіон “Свобода Росії” (ЛСР) здійснили рейд у Бєлгородську область РФ. Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що це стало несподіванкою для росіян.