Про це повідомляє пресслужба ГУР у Telegram.

Розвідники подякували жителям Криму за співпрацю та наближення поразки російських окупантів.

Тому, у ГУР попросили й надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів, зокрема:

  • пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
  • складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
  • точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
  • місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
  • штабів та пунктів управління окупаційними військами;
  • місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).

“Рішучість військово-політичного керівництва України, українського суспільства та Сил оборони України в питанні повернення усіх тимчасово окупованих російськими загарбниками українських земель, а також ваша підтримка, наближають нашу Перемогу!”, — пишуть в ГУР.