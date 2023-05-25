Радник глави ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю італійському ЗМІ заявив, що контрнаступ ЗСУ триває вже кілька днів. У ГУР, коментуючи заяву Подоляка наголосили, що звільнення українських територій триває безперервно і закликали не запитувати щоденно коли розпочнеться контрнаступ.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону

За словами Юсова, Збройні сили України щоденно не лише звільняють Україну від російських окупантів, а й здійснюють оборонні операції одночасно.

“Давайте просто самі собі поставимо питання: а для чого нам зараз це коментувати? Що стосується дій українських сил безпеки й оборони, то зрозуміло, що звільнення територій буде продовжено. І власне це триває безперервно на різних етапах по всій лінії фронту”, – сказав він.

Юсов додав, що питання про контрнаступ настільки “завірусилось”, що стало схожим на популярну перед Великоднем пісню “Скоро вже буде Пасха”, однак зараз актуально “Скоро вже буде наступ”.

“Ми точно не повинні щодня питати: що нового з контрнаступом. Звільнення буде. І в Криму, і на інших територіях. Буде. Все буде добре”, — зазначив Юсов.