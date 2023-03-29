Японська корпорація NEC розробила технологію на основі штучного інтелекту, яка здатна передбачати, де найімовірніше заховані міни, з точністю в 90%.

Про це повідомляє Kyodo News.

Зазначається, що ця технологія може сприяти ефективнішому виявленню протипіхотних мін і зменшенню кількості щорічних смертей внаслідок їх детонації. Зокрема, японська компанія заявила, що прагне надати урядам різних країн і міжнародним організаціям послуги з прогнозування місця розташування наземних мін до березня 2024 року.

Також повідомляється, що під час випробовування технології, проведеного з квітня по жовтень минулого року в зонах конфлікту в Азії, компанія NEC використовувала відкриті дані про ландшафти та військові об’єкти, надані Міжнародним комітетом Червоного Хреста, а також звіти місцевих жителів, щоб успішно передбачити, де закопані міни в певних зонах.

Завдяки цій технології, час, необхідний для сканування 800 ділянок до ймовірних місць, де заховані наземні міни, можна скоротити до кількох годин з кількох років.

У NEC заявили, що прагнуть ще більше збільшити швидкість і точність своїх прогнозів шляхом залучення різних джерел інформації, зокрема, даних, зібраних із дронів та супутників.

За даними NEC, у 2021 році від пережитків війни, таких як наземні міни та касетні бомби, загинуло щонайменше 5 554 особи по всьому світу, більшість з яких були цивільними.