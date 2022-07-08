У Японії скоїли замах на експрем'єр-міністра та очільника Ліберально-демократичної партії. У Сіндзо Абе вистрелили, коли він на сцені виступав з передвиборчою промовою.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Замах на японського політика було скоєно у місті Нара близько 11:30 за місцевим часом.

Абе виступав на вуличній сцені з промовою напередодні виборів до верхньої палати парламенту, які повинні відбутись у найближчу неділю, 10 липня, коли у нього вистрелили.

У Ліберально-демократичній партії повідомили, що невідомий вистрелив Абе у груди, після чого політик знепритомнів.

Після замаху Сіндзо Абе було доставлено до лікарні швидкої допомоги, однак потім його перевели до медичного університету у Нарі.

За даними місцевих ЗМІ, під час транспортування до лікарні Абе вже був у свідомості.

Підозрюваного у замаху вже затримали. У чоловіка вилучили пістолет. Затриманий, за даними правоохоронців – це 40-річний місцевий житель Ямагамі Тецуя. Зараз він перебуває у місцевому відділі поліції, де його допитують.

Також у ЗМІ повідомили, що підозрюваний, ймовірно, здійснив вистріл з саморобного пістолета.

Представник пожежної служби міста Нара підтвердив CNN, що унаслідок замаху у Сіндзо Абе порушені функції серця та легень.

Водночас у кабінеті міністрів Японії заявили, що невідомо, у якому стані зараз перебуває Сіндзо Абе.

“Стан колишнього прем’єр-міністра Абе поки що невідомий і ми перевіряємо ситуацію”, – сказав Хірокадзу Мацуно, головний секретар кабінету міністрів.

Він також наголосив, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда проінформований щодо замаху на Абе. Мацуно додав, що доручив всім міністрам, які перебувають у різних частинах країни, негайно повернутись до Токіо.

“Така варварська поведінка є неприйнятною з будь-якої причини, і ми рішуче засуджуємо це. Уряд вживатиме всіх можливих заходів, щоб впоратися з ситуацією”, – сказав Мацуно.

ДОВІДКА: Сіндзо Абе найдовше, з усіх японських прем’єрів, обіймав посаду – у 2006 – 2007 роках і з 2012 до 2020 року. Однак він вимушений був піти у відставку за станом здоров’я.