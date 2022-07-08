Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Замах на японського політика було скоєно у місті Нара близько 11:30 за місцевим часом.
Абе виступав на вуличній сцені з промовою напередодні виборів до верхньої палати парламенту, які повинні відбутись у найближчу неділю, 10 липня, коли у нього вистрелили.
У Ліберально-демократичній партії повідомили, що невідомий вистрелив Абе у груди, після чого політик знепритомнів.
Після замаху Сіндзо Абе було доставлено до лікарні швидкої допомоги, однак потім його перевели до медичного університету у Нарі.
За даними місцевих ЗМІ, під час транспортування до лікарні Абе вже був у свідомості.
Підозрюваного у замаху вже затримали. У чоловіка вилучили пістолет. Затриманий, за даними правоохоронців – це 40-річний місцевий житель Ямагамі Тецуя. Зараз він перебуває у місцевому відділі поліції, де його допитують.
Також у ЗМІ повідомили, що підозрюваний, ймовірно, здійснив вистріл з саморобного пістолета.
Представник пожежної служби міста Нара підтвердив CNN, що унаслідок замаху у Сіндзо Абе порушені функції серця та легень.
Водночас у кабінеті міністрів Японії заявили, що невідомо, у якому стані зараз перебуває Сіндзо Абе.
“Стан колишнього прем’єр-міністра Абе поки що невідомий і ми перевіряємо ситуацію”, – сказав Хірокадзу Мацуно, головний секретар кабінету міністрів.
Він також наголосив, що прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда проінформований щодо замаху на Абе. Мацуно додав, що доручив всім міністрам, які перебувають у різних частинах країни, негайно повернутись до Токіо.
“Така варварська поведінка є неприйнятною з будь-якої причини, і ми рішуче засуджуємо це. Уряд вживатиме всіх можливих заходів, щоб впоратися з ситуацією”, – сказав Мацуно.
ДОВІДКА: Сіндзо Абе найдовше, з усіх японських прем’єрів, обіймав посаду – у 2006 – 2007 роках і з 2012 до 2020 року. Однак він вимушений був піти у відставку за станом здоров’я.
- Нагадаємо, на президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва готувався замах. У місцевого жителя, який наче працював на іноземну розвідку, знайшли снайперську гвинтівку.