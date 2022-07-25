Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Попри виверження, жодних повідомлень про будь-які збитки чи постраждалих не було. Місцева влада заявила, що не очікувала великого виверження.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

За словами офіційного представника Японського метеорологічного агентства, уламки вулканічної породи впало на відстані 2,5 км від вулкана. Рівень загрози виверження було підвищено до 5, найвищого, з деяких районів евакуювали 51 особу. 

Сакураджіма є одним із найактивніших вулканів Японії, і виверження різного рівня відбуваються регулярно. У 2019 році він викинув попіл на висоту 5,5 км. 