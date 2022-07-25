Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
Попри виверження, жодних повідомлень про будь-які збитки чи постраждалих не було. Місцева влада заявила, що не очікувала великого виверження.
За словами офіційного представника Японського метеорологічного агентства, уламки вулканічної породи впало на відстані 2,5 км від вулкана. Рівень загрози виверження було підвищено до 5, найвищого, з деяких районів евакуювали 51 особу.
Сакураджіма є одним із найактивніших вулканів Японії, і виверження різного рівня відбуваються регулярно. У 2019 році він викинув попіл на висоту 5,5 км.
- У січні на сході Демократичної Республіки Конго на горі Ньярогонго активізувався один з найбільших дієвих вулканів світу. Очевидці повідомляли про хмари диму та вулканічний попіл.
- Вулкан на Галапагоських островах висотою 1,7 км після семи років несподівано прокинувся. Як повідомила місцева влада, це відбулося несподівано.
- 16 січня у Японії влада наказала провести евакуацію населення через загрозу цунамі після виверження підводного вулкана в королівстві Тонга. Всього наказ отримали 229 239 жителів із 55 муніципалітетів.