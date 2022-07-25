У неділю ввечері на головному західному острові Японії Кюсю почалося виверження вулкана Сакурадзіма.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Попри виверження, жодних повідомлень про будь-які збитки чи постраждалих не було. Місцева влада заявила, що не очікувала великого виверження.

За словами офіційного представника Японського метеорологічного агентства, уламки вулканічної породи впало на відстані 2,5 км від вулкана. Рівень загрози виверження було підвищено до 5, найвищого, з деяких районів евакуювали 51 особу.

Сакураджіма є одним із найактивніших вулканів Японії, і виверження різного рівня відбуваються регулярно. У 2019 році він викинув попіл на висоту 5,5 км.