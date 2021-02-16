У Японії заявили про загрозу знищення мільйонів доз вакцини Pfizer: що відомо

У вівторок, 16 лютого, влада Японії заявила, що намагається забезпечити постачання спеціальних шприців для вакцинації препаратом Pfizer, щоб мінімізувати кількість зіпсованих вакцин проти COVID-19. У разі відсутності необхідної кількості шприців доведеться викинути мільйони доз вакцини, оскільки препарат буде зіпсованим.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Японія з населенням 126 мільйонів осіб минулого місяця підписала контракт з Pfizer Inc на закупівлю 144 мільйонів доз вакцини. Цього достатньо для вакцинації 72 мільйонів людей. Кампанія вакцинації розпочнеться у середу, 17 лютого.

Один флакон вакцини призначений для шести щеплень. Однак для вилучення шести доз потрібні спеціальні шприци. Звичайними шприцами реально зробити лише п’ять щеплень з флакона.

“Закупити потрібну кількість цих особливих шприців нелегко, їх по всьому світу пропонують не так багато. Зараз ми ведемо переговори з декількома виробниками”, – сказав генеральний секретар кабінету міністрів країни Кацунобу Като.

Уряд країни веде переговори із фармацевтичними компаніями, які займаються виробництвом цих шприців. Наразі невідомо, чи можливо налагодити необхідні об’єми виробництва за короткі терміни.

Компанія Nipro Corp заявила, що може виготовляти 500 000 одиниць таких шприців на місяць та готується збільшити свою щомісячну потужність до кількох мільйонів, але для досягнення цієї мети знадобиться до п’яти місяців.

“Ми отримуємо запит від міністерства охорони здоров’я, і нам потрібно зробити деякі кроки. Але це не те, що ми можемо зробити за одну ніч. Через чотири-п’ять місяців ми зможемо наростити виробництво”, – сказав представник Nipro.

Інший великий японський виробник медичного обладнання Terumo Corp заявив, що він почав розробляти шприци, придатні для витягування шести доз з флакона, але поки рано говорити, коли розпочнеться комерційний випуск.